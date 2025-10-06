HABER

Sinop'ta yüksekten düşen genç yaralandı

Sinop’ta bir apartmanın 4'üncü katından düşerek yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta yüksekten düşen genç yaralandı

Olay, Gelincik Mahallesi İzzet Ağa Camisi önünde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan isimli genç henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 4'üncü katından aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı şahıs kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın bilincinin açık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

