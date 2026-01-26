Sinop’ta fırtına alarmı: 5 ilçe için sarı kodlu uyarı

Uyarıya göre bugün (26 Ocak Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği, yüksek kesimlerde ise hızın 60 ila 80 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

28 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, özellikle rüzgârın etkili olacağı saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır