Sinop’ta karla mücadele: 4 bin km yol açıldı

Sinop İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele çalışmaları kapsamında 66 iş makinesi ve 150 personel ile il genelinde 298 köyde toplam 4 bin 59 kilometrelik yol ulaşıma açıldı. Ekipler, yalnızca yol açma çalışmalarıyla sınırlı kalmayarak, sağlık ve sosyal ihtiyaçlara da öncelik verdi. Bu kapsamda, 23 hastanın hastanelere nakli sağlanırken, 25 cenaze hizmeti için de yol açma çalışması gerçekleştirildi.

Yetkililer, kar yağışının devam edebileceğine dikkat çekerek ekiplerin sahada hazır beklediğini ve ihtiyaç duyulan tüm noktalara anında müdahale edildiğini ifade etti.

Sinop İl Özel İdaresi, kış şartları süresince vatandaşların güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA