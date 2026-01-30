HABER

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sinop’ta narkotik polisleri ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında şehir merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, 141.88 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 7 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

