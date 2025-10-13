HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Sinüzit: "Sadece burun tıkanıklığı değil tüm yaşam kalitesini etkiliyor"

Geçmeyen baş ağrılarınızın ve yorgunluğunuzun sebebi sandığınızdan daha fazlası olabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lütfü Şeneldir, sinüzitin yalnızca burun tıkanıklığı veya baş ağrısıyla sınırlı bir sağlık sorunu olmadığını belirterek, “Sinüzit; nefes almayı, uyku kalitesini, hatta ruh halini bile etkileyen, kronikleştiğinde yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürebilen bir hastalıktır” dedi.

Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Sinüzit: "Sadece burun tıkanıklığı değil tüm yaşam kalitesini etkiliyor"
Sedef Karatay

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen zaman artıyor, hava kirliliği kendini daha çok hissettiriyor ve bağışıklık sistemi alarm veriyor. İşte bu üç etken bir araya geldiğinde, sonbahar ve kış aylarının en yaygın şikayetlerinden biri olan sinüzit için mükemmel bir zemin hazırlanmış oluyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lütfü Şeneldir, “Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu bile tedavi edilmezse sinüzite dönüşebilir” diyerek, bu mevsimsel tehditten korunma yollarını ve modern tedavi yöntemlerini anlattı.

Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Sinüzit: "Sadece burun tıkanıklığı değil tüm yaşam kalitesini etkiliyor" 1

SİNÜZİTİN NEDENLERİ VE VÜCUTTAKİ ETKİLERİ

Sinüslerin kafa kemikleri içinde yer alan hava dolu boşluklar olduğunu hatırlatan Dr. Şeneldir, “Bu boşluklar sesin yankılanmasını sağlar, kafanın ağırlığını dengeler ve solunan havayı nemlendirir. Ancak burun içi dokular şiştiğinde ya da mukus akışı bozulduğunda bu boşluklar tıkanır ve bakteriler için uygun ortam oluşur. Böylece sinüzit gelişir” dedi. Sinüzitin belirtilerine de değinen Dr. Şeneldir, “Burun tıkanıklığı, yüzde basınç hissi, baş ağrısı, koku almada azalma, geniz akıntısı ve öksürük en sık görülen bulgulardır. Bazı hastalarda diş ağrısı veya kulak basıncı da eşlik edebilir. Akut sinüzit birkaç hafta içinde geçebilirken, üç aydan uzun süren durumlarda kronik sinüzitten söz edilir” açıklamasında bulundu.

Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Sinüzit: "Sadece burun tıkanıklığı değil tüm yaşam kalitesini etkiliyor" 2

KRONİK SİNÜZİT PSİKOLOJİYİ DE ETKİLEYEBİLİR

Kronik sinüzitin sadece fiziksel değil, psikolojik etkilerinin de bulunduğuna dikkat çeken Dr. Şeneldir, “Uzun süre nefes almakta zorlanan, koku alamayan ve sürekli baş ağrısı yaşayan kişilerde uyku bozukluğu, odaklanma güçlüğü ve depresif ruh hali gelişebilir. Bu yüzden sinüziti sadece bir burun hastalığı olarak görmek doğru değildir” dedi. Tedavi sürecinin hastalığın nedenine göre değiştiğini belirten Dr. Şeneldir, “Eğer sorun viral kaynaklıysa antibiyotik tedavisi gereksizdir. Ancak bakteriyel enfeksiyon varsa uygun ilaç tedavisi başlanır. Burun içi ödemin giderilmesi, mukusun akışının sağlanması ve sinüslerin havalanması tedavinin temel hedefleridir” ifadelerini kullandı.

Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Sinüzit: "Sadece burun tıkanıklığı değil tüm yaşam kalitesini etkiliyor" 3

TEDAVİ VE KORUNMA YOLLARI

Sinüzitten korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önem taşıdığını dile getiren Dr. Şeneldir, “Kapalı ve havasız ortamlardan uzak durmak, düzenli burun temizliği yapmak, yeterli su tüketmek ve sigara dumanından kaçınmak gerekir. Ayrıca alerjik yatkınlığı olan kişilerde polen mevsiminde veya mevsim geçişlerinde ekstra dikkatli olunmalıdır” dedi. Bazı anatomik nedenlerin de sinüzitin kronikleşmesine yol açabileceğini belirten Dr. Şeneldir, “Burun eğriliği, polip veya alerjik burun eti büyümeleri varsa cerrahi müdahale gerekebilir. Bu hastalarda endoskopik sinüs cerrahisiyle tıkanıklıklar açılarak hava akışı sağlanır. Ancak ameliyat sonrası bakım çok önemlidir; düzenli kontroller yapılmazsa hastalık tekrarlayabilir” uyarısında bulundu.

Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Sinüzit: "Sadece burun tıkanıklığı değil tüm yaşam kalitesini etkiliyor" 4

DOĞRU TEDAVİYLE YAŞAM KALİTESİ ARTAR

Sinüzitin ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Şeneldir, sözlerini şöyle tamamladı:
“Sinüzit erken dönemde doğru tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabilir. Burun tıkanıklığı, yüz ağrısı ve koku kaybı gibi şikayetler altı haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Doğru tedaviyle hastalar hem nefes kalitesini hem de yaşam enerjisini geri kazanır.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süphan Dağı beyaza büründüSüphan Dağı beyaza büründü
Android uygulaması geliyor! Google Play Store’da göründüAndroid uygulaması geliyor! Google Play Store’da göründü

Anahtar Kelimeler:
sinüzit sonbahar üst solunum yolu enfeksiyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.