Yapay zekânın sesli olarak cevap verebilmesi insan ile teknoloji arasındaki etkileşimi daha doğal hâle getiren önemli bir gelişmedir. Yazılı komutların ötesine geçen bu özellik sayesinde kullanıcılar tıpkı bir insanla konuşur gibi sorularını dile getirebilmektedir. Bu özellik bilhassa bilgiye daha hızlı ihtiyaç duyulan anlarda büyük bir kolaylık sağlar. Öte yandan sesli komutlar teknolojiyi herkes için daha erişilebilir kılar. Bu noktada Siri ve Alexa gibi asistanların sesinin kadın olduğu pek çok kişinin dikkatini çekmiştir. Dijital asistanlarda neden kadın sesi kullanıldığı ise sıklıkla merak edilen konulardan biridir.

Siri veya Alexa gibi asistanların sesi neden genelde kadındır?

Siri, Alexa, Google Asistan gibi dijital asistanları kullanan pek çok kişinin dikkatini çeken ortak bir özellik vardır. Bu asistanların sesi genellikle kadındır. Bu durumun tesadüf mü yoksa bilinçli bir tasarım kararının sonucu mu olduğu ise merak konusudur. Bu durum her ne kadar eleştirilere sebep olsa da psikoloji, sosyoloji ve kültürel algılarla yakından ilişkilidir.

Yapılan araştırmalar insanların kadın seslerini genel olarak daha yumuşak, sakinleştirici ve güven verici bulduğunu ortaya koymaktadır. Bilhassa yardım, yönlendirme ve bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğunda kadın seslerinin daha az tehditkâr algılandığı bilinmektedir. Dijital asistanların temel amacı ise kullanıcıya yardımcı olmak olduğu için geliştiriciler ilk etapta kullanıcıların daha kolay benimsediği sesleri tercih etmişlerdir. Bu noktada kadın sesi daha “dostça” bir iletişim aracı olarak öne çıkmıştır.

Bir diğer önemli neden tarihsel ve kültürel alışkanlıklar olarak yorumlanır. Geçmişten itibaren sekreterlik, rehberlik, müşteri hizmetleri gibi destekleyici rollerde kadın sesinin daha fazla kullanılması bu durumun teknolojiye de yansımasına neden olmuştur. Telefon operatörlerinden navigasyon sistemlerine kadar pek çok alanda kadın sesiyle karşılaşılması dijital asistanların tasarım sürecini de etkilemiştir. Bu da teknolojinin mevcut toplumsal kalıpları büyük ölçüde devraldığını göstermektedir.

Teknik açıdan bakıldığında da kadın sesinin tercih edilmesinin bazı nedenleri vardır. Kadın sesleri genellikle daha geniş bir frekans aralığına sahiptir. Bu durum dijital ortamlarda daha net ve anlaşılır bir ses üretimini kolaylaştırmaktadır. Erken dönem sesli asistan teknolojilerinde de kadın seslerinin daha doğal ve pürüzsüz üretilebilmesi bu tercihi güçlendirmiştir.

Bu tercih zamanla eleştirilerin de odağı hâline gelmiştir. Bazı uzmanlar dijital asistanların sürekli olarak kadın sesiyle sunulmasının toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirdiğini savunmaktadır. Bu durumda “Yardım eden”, “itaatkâr” ve “emir alan” bir aracın kadın sesiyle özdeşleştirilmesi eleştirilerin temelini oluşturmaktadır. Bu farkındalık arttıkça teknoloji şirketleri alternatif ses seçenekleri sunmaya başlamıştır. Günümüzde birçok asistanda erkek sesi, cinsiyetsiz ya da özel olarak tasarlanmış nötr sesler seçme imkanı bulunmaktadır.