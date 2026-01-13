HABER

Siri'ye "Gemini" beyni geliyor: Apple ve Google'dan trilyon dolarlık ortaklık

Yıllardır süren rekabet, yerini dev bir işbirliğine bıraktı. Apple ve Google, çok yıllık tarihi bir anlaşmaya imza attı. Buna göre Apple'ın yeni nesil yapay zeka altyapısı ve geleceğin Siri'si, Google'ın Gemini modeli üzerine inşa edilecek. Haber sonrası Google'ın çatı şirketi Alphabet, 4 trilyon dolar piyasa değerini gördü.

Google ile Apple, Apple'ın yeni nesil yapay zeka altyapısının Google'ın Gemini modeli ve bulut teknolojisi temel alınarak geliştirilmesi için işbirliği yaptı.

SİRİ, GOOGLE GEMİNİ'Yİ TEMEL ALACAK

Google ve Apple'dan yapılan ortak açıklamada, iki şirketin çok yıllık bir işbirliğine gittiği bildirildi.

Şirketlerin açıklamasında, bu kapsamda, Apple'ın "Apple Foundation Models"in yeni neslinin, Google'ın yapay zeka modeli Gemini ve bulut teknolojisi temel alınarak inşa edileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu modellerin bu yıl içinde, daha kişiselleştirilmiş bir Siri dahil, gelecekteki Apple Intelligence özelliklerine güç vereceği vurgulandı.

Apple'ın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından Google'ın yapay zeka teknolojisinin "Apple Foundation Models" için en yetkin altyapıyı sunduğuna karar verdiğine işaret edilen açıklamada, bunun kullanıcılar için yenilikçi deneyimlerin önünü açacağı ifade edildi.

Açıklamada, Apple Intelligence'ın şirketin "sektör lideri gizlilik standartlarını" koruyarak Apple cihazlarında ve özel bulut bilişim altyapısında çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

ALPHABET'İN PİYASA DEĞERİ İLK KEZ 4 TRİLYON DOLARI GÖRDÜ

Konuya ilişkin haberler sonrasında Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri, bir süreliğine 4 trilyon dolar seviyesini gördü.

Böylece Alphabet, Nvidia, Microsoft ve Apple'ın ardından bu değere ulaşan dördüncü şirket oldu.

