Sirkeci Garı kültür ve sanatın merkezi oluyor! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Otel ya da AVM olmayacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları devam eden Sirkeci Garı’nda incelemelerde bulundu. Tarihi garın otel ya da AVM olmayacağını net bir şekilde vurgulayan Ersoy, garın ulaşım işlevinin korunarak kültür ve sanat merkezi haline getirileceğini duyurdu. İşte detaylar…

Sirkeci Garı kültür ve sanatın merkezi oluyor! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Otel ya da AVM olmayacak”
Sedef Karatay

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları devam eden Sirkeci Garı’nda incelemelerde bulundu.

Sirkeci Garı kültür ve sanatın merkezi oluyor! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Otel ya da AVM olmayacak” 1

"GAR YENİDEN KÜLTÜR SANATIN MERKEZİ OLACAK”

Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini belirten Ersoy, sosyal medya paylaşımında, “Tarihi salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekan restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak” dedi. Ersoy, kamuoyunda tartışılan otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

Sirkeci Garı kültür ve sanatın merkezi oluyor! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Otel ya da AVM olmayacak” 2

GÖÇ MÜZESİ VE TEMATİK ALANLAR

Bakan Ersoy, "Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul'un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz" dedi. Restorasyonun 2026’daki İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanması hedefleniyor.

TREN TAŞIMACILIĞI DEVAM EDECEK

Restorasyonun ilk etabının ardından Sirkeci Garı’nda kültür ve sanat alanları oluşturulacak. Ancak garın asli ulaşım işlevi değişmeyecek ve tren taşımacılığı kesintisiz sürecek.

Sirkeci Garı kültür ve sanatın merkezi oluyor! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Otel ya da AVM olmayacak” 3

