Şırnak Emniyet Müdürü Sazak çocuklarla oyun oynayıp esnafla bir araya geldi

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, yeni dönemde güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütüleceğini belirtti. 18 Eylül'de göreve başlayan Sazak, halk arasında aktif çalışmalar yapıyor.

Göreve gelir gelmez hemen sahaya inen Sazak, vatandaşlarla doğrudan temas kuruyor. Cizre ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Nurlar Mahallesi BOTAŞ Parkında miniklerle eğlenceli vakit geçirmekten mutlu oldu.

Sazak, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bölge halkının sorunlarını dinleyerek güvenlik konularında bilgi paylaştı. Önceki akşam Şırnak merkez Cumhuriyet Caddesi'nde denetimler gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarıyla ilgilendi. Sazak, 7 gün 24 saat halkın yanında olma anlayışını benimsiyor.

Emniyetin sahada daha görünür olacağını ifade etti.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

