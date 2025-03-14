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  4. Şırnak emniyetinden 14 Mart Tıp Bayramında doktorlara karanfil

Şırnak emniyetinden 14 Mart Tıp Bayramında doktorlara karanfil

14.03.2025 16:25
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.

Şırnak emniyetinden 14 Mart Tıp Bayramında doktorlara karanfil

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte görev yapan sağlık çalışanlarını unutmayarak, 14 Mart Tıp Bayramında ziyaret ederek karanfil dağıttı. Gerçekleştirilen ziyarette, hastane başhekimi ve çeşitli branşlarda görev yapan doktorların tıp bayramları kutlandı. Emniyet yetkilileri, sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sırasında sağlık personeline iyi dileklerde bulunulurken, bu tür etkinliklerin sağlık çalışanları ile güvenlik güçleri arasındaki dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirdiği vurgulandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Şırnak
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