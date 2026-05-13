HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şırnak’ta 5 milyon 700 bin liralık kaçak gözlük operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak’ta durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 700 bin TL olduğu değerlendirilen toplam bin 480 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak’ta 5 milyon 700 bin liralık kaçak gözlük operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı güneş gözlüğü sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli aracı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından durdurulan araçta, detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 700 bin TL olduğu değerlendirilen toplam bin 480 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler arasında dünyaca ünlü markalar olan Ray-Ban, Celine ve Louis Vuitton logolu çok sayıda güneş gözlüğünün bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet’ten yapılan açıklamada, kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, halkın huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Casusluk davasında ara karar verildiCasusluk davasında ara karar verildi
Kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu Nemrut yolunda çalışma başlatıldıKar kalınlığının 7 metreyi bulduğu Nemrut yolunda çalışma başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.