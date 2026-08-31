HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şırnak’ta 8 buçuk milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak’ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak’ta 8 buçuk milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-30 Ağustos tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 0,30 gram eroin maddesi, 7,35 gram metamfetamin maddesi, 0,58 gram kokain maddesi, 3 adet bong aparatı, 168 bin 400 adet kaçak sigara, bin 600 adet kaçak puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 188 adet cep telefonu, 1 adet sahte çek, 1876 adet muhtelif emtia, 57 adet elektronik emtia ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin Türk lirası olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran açıklaması! "Onları sert vuracağız"Trump'tan İran açıklaması! "Onları sert vuracağız"
Plastik Döngüsünde Ulusal Politikalar ve Sektörel Dönüşüm, Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda gerçekleşen bakan yardımcıları oturumunda ele alındıPlastik Döngüsünde Ulusal Politikalar ve Sektörel Dönüşüm, Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda gerçekleşen bakan yardımcıları oturumunda ele alındı

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.