Şırnak’ta 8 buçuk milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-30 Ağustos tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 0,30 gram eroin maddesi, 7,35 gram metamfetamin maddesi, 0,58 gram kokain maddesi, 3 adet bong aparatı, 168 bin 400 adet kaçak sigara, bin 600 adet kaçak puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 188 adet cep telefonu, 1 adet sahte çek, 1876 adet muhtelif emtia, 57 adet elektronik emtia ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin Türk lirası olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır