HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şırnak'ta attan düşen kadın yaralandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya bölgesinde hayvancılık yapan genç kadın attan düşerek kayalıklardan yuvarlandı. Genç kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Şırnak'ta attan düşen kadın yaralandı

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya bölgesinde hayvancılık yapan Leyla Çakır (21), attan düşerek sol bacağını kırdı. Düşme sonucu ulaşılamayan bir alanda mahsur kalan Çakır için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Yenice köyü mevkiine 09.00 sıralarında ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, sedye ile taşınarak ambulansa alındı ve Beytüşşebap Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumunun stabil olduğu bildirilen genç kadının, tedavisine başlandığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seçil Erzan için istenen ceza belli oldu! Savcı mütalaasını açıkladıSeçil Erzan için istenen ceza belli oldu! Savcı mütalaasını açıkladı
Arsasını Bahçeli hibe etmişti! Dünyanın en büyüğü olacakArsasını Bahçeli hibe etmişti! Dünyanın en büyüğü olacak

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.