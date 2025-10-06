Şırnak'ta attan düşen kadın yaralandı

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya bölgesinde hayvancılık yapan Leyla Çakır (21), attan düşerek sol bacağını kırdı. Düşme sonucu ulaşılamayan bir alanda mahsur kalan Çakır için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Yenice köyü mevkiine 09.00 sıralarında ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, sedye ile taşınarak ambulansa alındı ve Beytüşşebap Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumunun stabil olduğu bildirilen genç kadının, tedavisine başlandığı öğrenildi.

