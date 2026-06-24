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Şırnak’ta çıkan yangında 300 dönümlük alan küle döndü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan anız yangınında 300 dönümlük alan küle döndü.

Şırnak’ta çıkan yangında 300 dönümlük alan küle döndü

Edinilen bilgilere göre, dün gece yarısı Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi ile tır parkı sahası çevresindeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayılarak, geceyi adeta gündüze çevirdi. Bölgeden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Silopi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının çevrede bulunan tarım arazilerine ve diğer alanlara sıçramaması için zamanla yarışan ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 300 dönümlük alanda etkili olan anız yangını, ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 300 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede inceleme başlatıldı.
Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte anız yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, küçük bir ihmalin büyük zararlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Şırnak’ta çıkan yangında 300 dönümlük alan küle döndü 1

Şırnak’ta çıkan yangında 300 dönümlük alan küle döndü 2

Şırnak’ta çıkan yangında 300 dönümlük alan küle döndü 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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