Şırnak’ta hayvancılığa 2025’te güçlü dokunuş

Şırnak’ta hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi amacıyla 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar, hayvan sağlığından üretici desteklerine kadar geniş bir alanda etkisini gösterdi. İl genelinde milyonlarca hayvan aşılanarak salgın riskleri minimize edilirken, yetiştiricilere 136 milyon lirayı aşan destekleme ödemesi yapıldı.

Şırnak’ta hayvancılığa 2025’te güçlü dokunuş
Doğukan Akbayır

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, hayvansal üretimde sürdürülebilirliği esas alan bir yaklaşımla sahaya yansıtıldı. Hayvan sağlığının korunması, kayıt sistemlerinin güçlendirilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefler arasında yer aldı. 2025 yılı boyunca il genelinde 161 bin 873 büyükbaş ve 1 milyon 350 bin 611 küçükbaş hayvan aşılanarak hastalıklara karşı koruma sağlandı. Kimliklendirme faaliyetleri kapsamında 21 bin 325 büyükbaş ve 381 bin 270 küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alındı. Hayvan hareketlerinin kontrolü amacıyla yapılan sevk denetimleriyle yüz binlerce hayvanın nakli mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildi. Gıda güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalarda 942 işletme denetlenirken, 110 numune üzerinde analiz yapıldı. Şırnak genelindeki kesimhanelerde 4 bin 984 hayvanın kesimi gerçekleştirilerek 112 ton kırmızı et üretimi sağlandı. Arıcılık faaliyetlerinin daha sağlıklı planlanabilmesi amacıyla il genelinde 69 bin 635 arılı kovanın kaydı güncellenerek destekleme sistemleriyle entegrasyonu sağlandı. Hayvansal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla 2025 yılı içerisinde Şırnaklı üreticilere toplam 136 milyon 554 bin lira destekleme ödemesi yapıldı. Sağlanan kaynak, özellikle kırsal alanlarda üretimin korunmasına ve ekonomik canlılığa katkı sundu.

Şırnak’ta hayvancılık alanında hayata geçirilen bu çalışmalar, ilin tarım ve hayvancılık potansiyelinin daha etkin kullanılmasına imkan sağladı.

