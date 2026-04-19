Şırnak’ta heyelan alarmı

Bölgede etkisini artıran yağışların ardından meydana gelen heyelan, ulaşımı tamamen durma noktasına getirirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çalışma başlattı. Yetkililer, heyelan riskinin devam edebileceğine dikkat çekerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

