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Şırnak'ta iki bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, iki bölgenin 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Şırnak'ta iki bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Begüm Özkaynak

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden Şırnak Valiliğince koordinat bilgileri Ek'te mevcut olan Şırnak ili Merkez-Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 8 Temmuz 2025 (dahil)-16 Temmuz 2025 (dahil) tarihleri arasında 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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