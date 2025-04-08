Şırnak'ta jandarma ekipleri bir milyon TL'lik kaçakçılığı önledi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar ve istihbarat çalışmaları sonucunda Şırnak il merkezi ve ilçelerinde kaçakçılık ve narkotik operasyonları düzenledi. 35 farklı ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri toplam bir milyon TL olan gümrük kaçağı, 7 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 3 adet cep telefonu, 2 bin 12 adet bandrolsüz sigara, 69 adet elektronik sigara, 20 adet güneş gözlüğü, 370 adet süs eşyası, 166 adet inşaat malzemesi, 192 adet kozmetik malzemesi, 61 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda göz altına alınan 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır