HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şırnak'ta kadın cinayeti! Tartıştığı 6 çocuk annesi eşini öldürdü

Şırnak'ta kadın cinayeti! Tartıştığı 6 çocuk annesi eşini öldürdü

24.03.2025 19:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Cizre ilçesinde A.E. (65), tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Nesibe E.’yi (49) tabancayla vurarak öldürdü.

Şırnak'ta kadın cinayeti! Tartıştığı 6 çocuk annesi eşini öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında meydana geldi. İddiaya göre A.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe E.'ye tabancayla ateş etti.

Nesibe E. Ağır yaralanırken, A.E. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nesibe E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nesibe E.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, A.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Aydın'da aile cinayeti! Baba, oğlunu öldüren kardeşini tabancayla vurduAydın'da aile cinayeti! Baba, oğlunu öldüren kardeşini tabancayla vurdu
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! 74 yaralı Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! 74 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Cizre Otopsi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdi

Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdi

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Başladığı gibi bitiyor! İddialı dizi için final kararı...

Başladığı gibi bitiyor! İddialı dizi için final kararı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Provokasyonlarla vatandaşımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Provokasyonlarla vatandaşımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin"

'Pamuk şeker' polemiği büyüyor: Erdoğan, Yavaş'ı hedef aldı

'Pamuk şeker' polemiği büyüyor: Erdoğan, Yavaş'ı hedef aldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.