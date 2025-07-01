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Şırnak’ta minibüsün taksiyle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde taksiyle çarpışan minibüsteki 2 çocuk hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak’ta minibüsün taksiyle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Silopi ilçesi Kizir mevkisinde meydana geldi. Habur yönünden ilçe merkezine ilerleyen Ekrem U. yönetimindeki 73 T 2045 plakalı taksi, iddiaya göre arıza nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen F.B. yönetimindeki minibüs, taksiye çarptı.

Şırnak’ta minibüsün taksiyle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı 1

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada, minibüsteki 2 çocuk hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şırnak kaza
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