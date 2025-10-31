Şırnak’ta seyir halindeki araç alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi ile Besta bölgesi mevkiinde, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen araç kısa sürede alev topuna döndü. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır