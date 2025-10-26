HABER

Şırnak’ta uyuşturucuya geçit yok

Şırnak genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında emniyet ekipleri tarafından, merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde eş zamanlı uygulamalar yapıldı.

Okul çevreleri, parklar, konutlar ve metruk alanlarda gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda kişi ve araç didik didik arandı. Ekipler, şüpheli görülen noktaları titizlikle denetlerken, halkın huzuru ve güvenliği için yoğun mesai harcadı. Uyuşturucuya karşı sürdürülen bu kararlı operasyonların, kent genelinde suç oranlarını minimize etmeyi ve gençleri korumayı hedeflediği vurgulanırken, Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sözümüz söz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Hedefimiz net, Şırnak’ın huzuru ve güvenliği" denildi.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Şırnak
