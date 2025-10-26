Şırnak’ta uyuşturucuya geçit yok

Okul çevreleri, parklar, konutlar ve metruk alanlarda gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda kişi ve araç didik didik arandı. Ekipler, şüpheli görülen noktaları titizlikle denetlerken, halkın huzuru ve güvenliği için yoğun mesai harcadı. Uyuşturucuya karşı sürdürülen bu kararlı operasyonların, kent genelinde suç oranlarını minimize etmeyi ve gençleri korumayı hedeflediği vurgulanırken, Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sözümüz söz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Hedefimiz net, Şırnak’ın huzuru ve güvenliği" denildi.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır