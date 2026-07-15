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Şırnak’ta kayıp genci arama çalışmaları 7’nci gününde

Şırnak’ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan 27 yaşındaki Erkan Sak’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 7’nci gününde devam ediyor.

Şırnak’ta kayıp genci arama çalışmaları 7’nci gününde

Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü mevkiinde 9 Temmuz’da balık tutmak için suya giren Erkan Sak (27), dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp gence ulaşabilmek için geniş çaplı arama çalışması başlattı. AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye dalgıç ekipleri ile çok sayıda gönüllü vatandaşın katıldığı çalışmalarda Habur Çayı’nın kilometrelerce uzunluğundaki bölümü taranıyor.

Şırnak’ta kayıp genci arama çalışmaları 7’nci gününde 1

Ekipler, rafting botlarıyla su yüzeyinde arama yaparken, dalgıçlar da su altında titiz çalışma yürütüyor. Arama faaliyetleri kapsamında 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’ndan alınan özel izinle Türkiye-Irak sınırından yaklaşık 21 kilometre sınır ötesindeki Habur Çayı güzergâhında da tarama çalışmaları dronlar ile gerçekleştiriliyor. AFAD ekipleri ise termal dron desteğiyle bölgeyi havadan sürekli kontrol ederek kayıp gence ait herhangi bir ize ulaşmaya çalışıyor.

Şırnak’ta kayıp genci arama çalışmaları 7’nci gününde 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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