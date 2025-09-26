Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silopi’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Suçla mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden emniyet birimlerimiz vatandaşlarımızın huzur, güvenlik ve esenliği için 7 gün 24 saat görev başında. Geceyi gündüze katan, sokakları güvenli kılmak için görev yapan emniyet personelimize teşekkür ederiz" denildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır