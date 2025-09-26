HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silopi’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı 1

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Suçla mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden emniyet birimlerimiz vatandaşlarımızın huzur, güvenlik ve esenliği için 7 gün 24 saat görev başında. Geceyi gündüze katan, sokakları güvenli kılmak için görev yapan emniyet personelimize teşekkür ederiz" denildi.

Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı 2

Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı 3

Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı 4Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 90 oranında başarı varYüzde 90 oranında başarı var
Herkes iPhone 17'yi konuşurken, ABD'de ilginç deneme... Stadyumun farklı noktalarına yerleştirilecekHerkes iPhone 17'yi konuşurken, ABD'de ilginç deneme... Stadyumun farklı noktalarına yerleştirilecek

Anahtar Kelimeler:
Şırnak DEAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.