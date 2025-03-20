Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı! AK Parti sıralarına dönüp uyardı: "Canımı sıkmayın, sizi de çıkartırım"

TBMM Genel Kurulundaki tartışmalar sırasında kolonya şişesi fırlatan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "uyarma cezası" verildi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Başarır'ın kolonya şişesi fırlatmasının ardından verilen ara sonrasında oturumu yeniden açtı.

FIRLATTIĞI ŞİŞEYİ BAŞARIR'A GÖNDERDİ

Yaşananları "nahoş hadise" olarak nitelendiren Önder, böyle bir fiziki davranışın bir grup başkanvekili tarafından yapılmasının, olayın vahametini artırdığını vurguladı.

Fırlatılan kolonya şişesini kavaslar aracılığıyla CHP'li Başarır'a gönderen Önder, kolonyanın atılmak için değil, ikram edilmek için olduğunu söyledi. Önder, Başarır'dan verilecek bir arada özür eşliğinde AK Parti milletvekillerine kolonya ikram etmesini istedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Başarır'ın, herkesin gözü önünde kolonya şişesini kendilerine doğru fırlattığını aktardı.

Zengin, "Ali Mahir Bey, Genel Kurulda özür dilemelidir. Aleni yaptığı bu eylemin karşılığını aleni olarak ifade etmelidir, özür dilemelidir." dedi.

"ÖZÜR DİLEMİYORUM"

Bunun üzerine söz alan Başarır, hassas bir dönemden geçildiğini hatırlattı. Partilerinin ve 86 milyonun büyük bir üzüntü ve kızgınlık içerisinde olduğunu dile getiren Başarır, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın yürütülen bir soruşturma dosyası hakkında konuştuğunu kaydetti.

Kolonya şişesini AK Parti sıralarına doğru değil, başka bir yere doğru attığını savunan Başarır, gizlilik kararı olan dosya hakkında konuşulup, cezaevinde bulunan suçsuz insanların hedef gösterildiğini ileri sürerek, "Özür de dilemiyorum." dedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Önder, oturuma ara vererek, grup başkanvekillerini görüşmeye davet etti.

Daha sonra oturumun yeniden açılması üzerine grup başkanvekilleri tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Başarır'ın özür dilemesine yönelik talebini tekrarladı.

SÜKUNETİ VE ÇALIŞMA DÜZENİNİ BOZMADAN UYARMA CEZASI

CHP Grup Başkanvekili Başarır da özür dilemeyeceğini yineleyerek, kendisine ceza verilmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını hatırlatan Başarır, bunlara tepki vereceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kararını açıklayan Meclis Başkanvekili Önder, "İki önceki oturumdaki Sayın Ali Mahir Başarır'ın eylemi İçtüzük'ün 157. maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde yer alan sükuneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında olup, uyarma cezası gerektirdiğinden kendisine İçtüzük'ün 158. maddesine göre uyarma cezası veriyorum." dedi.

SIRRI SÜRREYA ÖNDER GERİLDİ: CANIMI SIKMAYIN!

Uyarma cezasının verilmesinin ardından Başarır ile AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Halk TV'nin aktardığına göre; AK Partili vekiller bu cezanın yeterli olmadığını savundu. Sırrı Süreyya Önder, AK Partili vekillere iç tüzük hatırlatmasında bulunmaya çalıştı. AK Partili vekiller, Önder konuşurken ses çıkarmaya devam etti. Önder de sözünün kesilmesi üzerine sinirlenerek, "Çıkarırım sizi! Canımı sıkmayın!" şeklinde tepki gösterirken şöyle konuştu:

"Arkadaşlar, bir izin verin. Bu konuşmanın esbabı mucibesini de anlatayım da madem tembelsiniz, şu iç tüzüğü açmaya üşeniyorsunuz, gerekçesini söyleyeyim. İzin verin, izin verin. Bir dakika ya, bir dakika. Bir dakika izin verin. Bu konuşma şunun için. Sayın vekiller, açın bakın. Kanaatimi değiştirme ya da değiştirmeme konuşması bu. Oradan bana laf atamazsınız, sizi de dışarı çıkarım. Canımı sıkmayın. Sayın Zengin buyurun, kanaatim değişmedi. Uyarılma cezası ile devam ediyor. Buyurun. Buyurun. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Sonra vereceğim sözü. Böyle olmaz. Ben bu kadar lafa yetişemem. Sahip çıkın o zaman."

Önder, bu sözlerinin ardından birleşime 20 dakika ara verdi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır