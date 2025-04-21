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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Kalbi kasılmaya başladı

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kalbin sağ kısmı kasılmaya başlandı" denildi. Ayrıca, "Şuuru kapalı, refleksleri istediğimiz seviyede değil" değerlendirilmesinde bulunuldu. Tedavi sürecini yönetenlerden Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ise kameraların karşısında yaptığı açıklamalarda, "Hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizi ciddi anlamda endişelendiriyor ve ciddi riski bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama: Kalbi kasılmaya başladı
Ufuk Dağ

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Hastane Önder'in kalbinin sağ kısmının kasılmaya başladığını bildirdi. Öte yandan, "Tekrar göğsü açıldı, kanayan yaranın olmadığı görüldü" ifadelerine yer verildi. Önder'in hayati riski devam ediyor.

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Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder’in sağlık durumuna ilişkin, "İlk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı. Refleksleri istediğimiz seviyede değil. Hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizi ciddi anlamda endişelendiriyor ve ciddi riski bulunuyor." dedi.

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Prof. Dr Ertan Sağbaş ise, "Cumartesi günü yaptığımız işlem planlıydı. Kalp yönünden baktığımızda süreç beklendiği gibi ilerliyor. Her şeyi ince düşünerek süreci götürüyoruz. İyiye gidiyoruz diyebiliriz. Nörolojik olarak durum ise belirsizliğini koruyor. Önümüzde uzun bir yol var." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder hastane
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