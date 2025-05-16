Sırt ağrısı neden olur? Sürekli sırt ağrısı, sağ ve sol sırt ağrısı neden olur?

Günümüzde yaygın hale gelen hareketsiz yaşamın sebep olduğu bir sorun da sırt ağrısıdır. Yapılan çalışmalara göre yaklaşık olarak her 5 kişiden biri hayatında en az birkaç kez sırt ağrısı yaşamaktadır. Sırt ağrısı cinsiyet ve yaş fark etmeksizin pek çok insanda görülebildiği gibi bazı durumlarda ise önemli rahatsızlıkların habercisi olabilmektedir. Bu nedenle kişilerde sırt ağrısı görüldüğü andan itibaren sorunun kaynağı tespit edilmelidir. Bu noktada sırt ağrısı neden olur nedenleri araştırılmaktadır.

Kadınlarda sırt ağrısı neden olur?

Kadınlarda oluşan sırt ağrısı birçok sebepten dolayı kaynaklanabilir. Sırtta ağrı oluşumu cinsiyet ayırt etmeksizin kişilerin vücut tipine, yaşam tarzına ve yaşına göre değişkenlik gösterebilir. İskelet yapısında en önemli noktalardan biri de sırt bölgesidir. Bu bölgede ortaya çıkan ağrı da yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

Kadınlarda meydana gelen sırt ağrısı pek çok farklı sebepten oluşabilir. Diğer pek çok ağrı da olduğu gibi sırt ağrıları da sosyal yaşamı olumsuz yönde etkiler.

Sırt ağrısı omurilikteki kasların gergin olması nedeniyle yaşanır. Günlük yaşam esnasında yapılabilecek yanlış hareketten oluşabileceği gibi strese bağlı faktörlerden de meydana gelebilir. Ağrının türüne ve sebebine bağlı olarak bazı sırt ağrıları tedavi uygulanmadan azalabilmektedir. Sırt ağrısı sorununa neden olan sebep belirlenip bu yönde bir tedavi planı oluşturulmalıdır. Dolayısıyla geçmeyen ağrılarda uzman doktorlara başvurulması tavsiye edilir.

Sol sırt ağrısı neden olur?

Sırtın sol bölgesinde görülen ağrı farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Kasların aşırı gerilmesi ve kaslara aşırı yük binmesi sebebiyle ağrı ortaya çıkabilir. Öte yandan sol böbrekte taş oluşumu da sırtın sol bölgesinde ağrıya neden olabilir. Pankreatit yani diğer adıyla pankreas iltihabı sırtın sol bölgesinde ağrıya yol açabilir. Bununla beraber kalp problemleri, bilhassa angina veya kalp krizi gibi durumlarda da sırtın sol tarafında ağrı oluştuğu görülür. Ağrının kaynağını net bir şekilde tespit edebilmek için uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Sağ taraf sırt ağrısı neden olur?

Sırtın sağ bölgesinde meydana gelen ağrı hafif bir sızı olarak veya orta şiddette ya da oldukça şiddetli bir şekilde hissedilebilir. Bu ağrı kendiliğinden geçebileceği gibi uzun süre boyunca da devam edebilir.

Öte yandan ağrılar vücuttaki diğer bölgelere de yayılabilir. Örneğin böbreklerde bulunan sinirlere, sırttaki dokulara ve bağlara kadar uzanır. Dolayısıyla herhangi bir böbrek sorununda sırtın sağ bölümü de dahil olmak üzere bu ağrı hissedilebilir.

Sırtın sağ alt bölgesinde hissedilen ağrısının nedenleri ise mekanik sorunlar ve altta yatan diğer rahatsızlıklar olarak 2 kategoriye ayrılabilir. Mekanik sorunlar sırt bölgesindeki kemik ve dokularla ilişkilidir. Bunlar arasında bağlar, omurga, tendonlar ve kaslar bulunur. Altta yatan diğer rahatsızlıklar ise organlardaki bozukluklar olabilir. Organlarda meydana gelen herhangi bir sorunda ağrılar sırta yayılabilir.

Sürekli sırt ağrısı neden olur?

Bireyin sırt ağrısı sürekli devam eden bir ağrı haline geldiyse, özellikle 6 aydan daha fazla süren bir ağrıysa mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır. Sırt ağrılarının sürekli hâle gelmesi sırttaki kasların ve sinirlerin hasar almış olması ihtimaline bağlı olabilir. Örneğin bir kaza ya da bir çarpmanın ardından sürekli hale geldiyse bireyin sırt bölgesinde bir zedelenme olduğu anlamına gelebilir.

Geçmeyen ve sürekli devam eden sırt ağrıları için birtakım kan tahlilleri ve görüntüleme teknikleri kullanılabilir. Genellikle x-ray, manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme sistemleriyle sorunun kaynağı tespit edilmeye çalışılır. Uzun süre boyunca devam eden sırt ağrıları diğer rahatsızlıkların habercisi olabileceği için erkenden belirlemek açısından son derece önemlidir.

Hamilelikte sırt ağrısı neden olur?

Gebelik insan bedeni için oldukça ilginç bir dönemdir. Bu süreç içerisinde vücutta birçok ve hızlı gelişen değişiklikler meydana gelir. Bunlar arasında kilo artar. Beslenme şekli değişir. Hareket, oturma ve hatta uyku pozisyonu alışkanlıklarının bile değiştiği görülür. Hamileliğin ilerlemesiyle beraber bebek annenin karnında kendine daha fazla bir alan açmak için çabalar. Bu da vücuttaki diğer organların sıkışmasına neden olabilir. Omurganın da taşıdığı yük fazla hale gelir. Yükün artmasıyla beraber bunun konumu da oldukça önemli bir etkendir. Dolayısıyla hamile kadınlar sırt ve bel ağrıları yaşamaya başlar.

Hamilelik döneminde ortaya çıkan bel ve sırt ağrıları anne adayları üzerinde stres yaratabilir. Fakat uzmanlar bu sürecin oldukça doğal olduğu ve tüm hamileliklerde görüldüğünü belirtir.

Sırt ağrısı nasıl geçer?

Sırt ağrısı çeken kişiler bunun nasıl geçeceği ve azaltılacağı konusunda çeşitli yöntemleri araştırırlar. Çok yoğun bir şekilde sırt ağrısı çeken hastalara genellikle çeşitli fiziksel aktiviteler tavsiye edilir.

Çeşitli egzersizler sonucunda omurganın hareketleri esnasında harekete geçen kaslar güçlendirilerek daha dayanıklı ve esnek hale gelirler. Bu sayede omurgadaki sinir, bağ ve tendonların korunmasına fayda sağlar. Öte yandan birçok ağrı türünde olduğu gibi sırt ağrılarında da yüzme aktivitesinin önemi vurgulanır. Bu tür aktiviteler uzman doktorların bilgisi ve önerisi dahilinde uygulanarak sırt ağrısının hafifletilmesi sağlanabilir.

Ayrıca sırt üstü uyumak omurgada baskı oluşmasına sebep olur. Bu nedenle bu pozisyonda yatarken dizin altına bir yastık eklenerek bacakların yükseltilmesi omurgaya binen yükün azalmasını sağlayabilir. Sırt ağrısına iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilir: