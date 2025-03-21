Şişelerin üzerinde bulunan siyah ve yeşil renkli yuvarlak logo nedir, ne anlama gelir?

Tüm ambalajlı ürünlerde ve şişelerde çeşitli işaretler, sayılar ya da renkler yer alır. Her birinin başka bir anlamı vardır. Örnek olarak damacanalarda, pet şişelerde, bidon ya da benzeri tüm plastik malzemelerin üzerinde ya da alt kısımlarında yer alan geri dönüşüm logolarının içinde 1'den 7'ye kadar numaralar bulunur. Bu numaraların anlamı üzerinde yer aldığı ürünün hangi malzeme ile üretildiğini ifade eder. Gıda Standartları Enstitüsü’ne göre şişenin alt kısmında yer alan geri dönüşüm logoları içinde 3 ya da 7 sayıları varsa bu ürünlerin sağlık açısından riski olduğu anlaşılır. Eğer şişede bu sayılar varsa o şişelerin kimyasal madde içerdiği anlamına gelir.

Depozito Yönetim Sistemi nedir?

Depozito iade planı ülkemizde çok uzun süredir uygulanan bir sistemdir. Ancak bu sistem günümüzde daha kapsamlı bir şekilde uygulanmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından takip edilen ve belirlenen, belli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen tüm ürünlerin kullanılma ve tüketilme aşamasından sonrasında iade alınabilmesi ve depozito bedeli olarak belirlenen bedelin kişilere geri ödenmesi şeklinde işleyen sistem depozito yönetim sistemi olarak isimlendirilmiştir.

Eğer bir ürünün üzerinde Depozito Yönetim Sistemi logosu yer alıyorsa bu logo o şişenin depozito yönetim sistemine dahil bir şişe olduğu anlamına gelir. Depozito yönetim sistemine dahil olan bir ürünün üzerinde bu sistemi simgeleyen logo yer alır. Bu logonun yer aldığı tüm ürünlerin depozito ödemeleri alınabilir.

Şişelerin üzerinde bulunan siyah ve yeşil renkli yuvarlak logo nedir?

Son birkaç yıldır ülkemizde uygulanan Depozito Yönetim Sistemi, kısaca DYS logoları bu sisteme dahil olan tüm şişelerin üzerinde yer alır. Bu sistemin logosu, siyah ve yeşil renklerde, yuvarlak biçimdedir. Şişelerin üzerinde yer alan siyah ve yeşil renkli yuvarlak logo yer aldığı şişenin depozito ödemesinin olduğu anlamına gelir.

Bakanlık tarafından başlatılan ve takibi yapılan depozito yönetim sistemi, yalnızca vatandaşları için değil üretici firmalar içinde uygulanmaktadır. Hedefi ise tüketicilerin ödemiş oldukları depozito bedellerini geri alabilmeleridir.

2023 yılının Ağustos ayından bu yana uygulanan sistem daha sonraki süreçte zorunlu hale getirilmiştir. İlk hedefi ise belirlenen miktarda ambalajın toplanması olarak açıklanmıştır. Böylece ciddi oranda tasarruf yapmak hedeflenmiştir.

Şişelerin üzerinde bulunan siyah ve yeşil renkli yuvarlak logo ne anlama gelir?

Şişelerin üzerinde bulunan siyah ve yeşil renkli yuvarlak logo anlamı o ürünün depozito yönetim sistemine dahil bir ürün olduğudur. Üzerinde bu logo yer alan şişelerin içi boşaldığında depozito ücreti geri alınabilmektedir. Zorunlu olarak uygulanan depozito yönetim sistemi ile ilgili her bilgi ve bütün süreç DBYS platformu üzerinde yer almaktadır. Bu platforma dbys.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Su şişeleri de dahil olmak üzere her türden şişe bir süredir depozitolu olarak satılmaktadır ve bu şişelerin üzerinde siyah ve yeşil renklerde yuvarlak biçimde logo yer alır. 1 Ocak 2025 tarihinde yapılan açıklamaya göre ise 0,1 ile 3 litre kapasitesi bulunan tüm kapalı pet şişeler ile metal kutular depozito sistemine tabi olarak değerlendirilmektedir.