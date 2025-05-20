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Şişli'de Bahar Aksu'yu katleden eski eşine istenilen ceza belli oldu!

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Şişli'de arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya kalktığı eski eşi Bahar Aksu’yu silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanduı. Hazırlanan iddianamede, Bahar Aksu'yu öldüren katil zanlısı Rüstem Elibol ve diğer 3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıl hapis cezası talep edildi.

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'nun eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi. İşe giderken eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, direnerek arabaya binmeyince Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi olay yerinden kaçtı. Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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10 YILA KADAR HAPİS CEZASI!

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Şişli bahar
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