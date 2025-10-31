HABER

Şişli’de ısı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Şişli’de bir binada yapılan ısı yalıtımı çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle kısa panik yaşanırken, binada maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binada yapılan ısı yalıtımı çalışmaları sırasında yangın çıktı.

YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle kısa panik yaşanırken, binada maddi hasar meydana geldi.

31 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
yangın Şişli İtfaiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
