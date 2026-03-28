Şişli'de metrobüste yangın!

İstanbul Şişli'de seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası metrobüs seferleri, hasar gören metrobüsün çekilmesinin ardından normale döndü.

Olay, saat 15.45 sıralarında Şişli Perpa durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü - Söütlüçeşme seferini yapan metrobüs Darülaceze - Perpa durağından hareket ettiği sırada, aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanların çıktığını fark eden metrobüs şoförü kapıları açarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında metrobüs seferlerinde ve E-5 karayolu üzerinde kısa süreli bir aksama yaşandı.

YOL TRAFİĞE YENİDEN AÇILDI

Soğutma çalışmaları esnasında E5 Karayoluna yayılan köpüklü su nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından temizleme çalışması yapıldı. Trafiğe kapatılan yol yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

METROBÜS HASAR GÖRDÜ

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sahte sevgili' çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi'Sahte sevgili' çetesi çökertildi! 23 gözaltı: Yöntemleri şaşkına çevirdi
Denizli’de çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi, insanlar yürüyemediDenizli’de çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi, insanlar yürüyemedi

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

