Şişli'de metruk binada ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu

Şişli'de metruk binada ölü bulunan şahsın, 40 yaşındaki Ali Karadağ olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Karadağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay, Şişli Gülbahar Mahallesi'ne bağlı Kaptan Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelmişti. Metruk bir gecekonduda çevredeki vatandaşlar hareketsiz halde yatan bir şahsı fark edince durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilmiş, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

HAYATINI KAYBEDEN ŞAHSIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan metruk binada ölü bulunan vatandaşın hurdacılık yapan 40 yaşındaki Ali Karadağ olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Karadağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

