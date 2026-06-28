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Şişli'de sokak ortasında taciz! Sapık, ekmek yaparken yakalandı

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İstanbul'da sokakta yürürken takip edildiğini fark eden bir kadın bir sözlü tacize uğradı. Tacizci fiziksel temasta da bulunmaya çalıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Ekipler sapığı bir fırında ekmek yaparken yakaladı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Şişli’de bir kişi sokakta yürüyen Aysel H.’yi takip ederek sözlü rahatsız etti ardından da fiziksel temasta bulunmaya çalıştı. Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.G.’yi (29) çalıştığı fırında ekmek yaparken yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli 'Cinsel taciz' suçundan tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken Aysel H. yaptığı açıklamada, "Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkarın" dedi.

Şişli de sokak ortasında taciz! Sapık, ekmek yaparken yakalandı 1

FİZİKSEL TEMASTA BULUNMAYA DA ÇALIŞTI

Olay, 21 Haziran Pazar günü Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aysel H., sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. S.G. (29) olduğu belirlenen şüpheli, Aysel H. ile sözlü rahatsız edip, fiziksel temasta bulunmaya çalıştıktan sonra hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştı. Olaydan sonra polis merkezine giderek şikayetçi olan Aysel H.’nin başvurusu üzerine çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüphelinin S.G. (29) olduğunu belirledi.

Şişli de sokak ortasında taciz! Sapık, ekmek yaparken yakalandı 2

EKMEK YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında S.G.‘nin Şişli’deki bir fırında çalıştığı tespit edildi. Ekmek yaparken gözaltına alınan şüphelinin sigortasız olarak çalıştırıldığı da belirlenirken, iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Cinsel taciz’' suçundan adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli de sokak ortasında taciz! Sapık, ekmek yaparken yakalandı 3

TİTİZ ÇALIŞMAYLA YAKALANDI

Yaşadıklarının ardından sanal medya hesabından açıklama yapan Aysel H., "Bugün bütün gün Şişli Emniyet Müdürlüğü’ndeydim. İfademi verdim. Ben ifade verirken o esnada ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucunda ve saatlerce izlenen kamera kayıtları sonucunda şahsın tespit edildiğini ve yakalandığını öğrendim. Şahıs emniyete getirildi ve kendisini teşhis ettim. Bana oradayken bütün detaylar benimle paylaşıldı, süreç paylaşıldı. Bu yüzden ekiplere gerçekten teşekkür ederim. Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne özellikle Asayiş Büro gerçekten çok titiz bir çalışma yapmış ki kısa sürede şahsı tespit edip yakaladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Şişli de sokak ortasında taciz! Sapık, ekmek yaparken yakalandı 4

"KARŞILAŞIRSANIZ SESİNİZİ ÇIKARIN"

Aysel H., "Şahısla ilgili şöyle bir bilgi verebilirim sadece. Yine çok fazla bilgiye sahip değilim elbette ki hakkında ve şu an yakalanmış durumda. Bu yüzden de bu çok sevindirici bir durum. Elbette ki benim için kısa sürede yakalanmış olması. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkarın. Bitecek bunlar diye umut ediyorum. Hakkınızı lütfen koruyun talep edin. Ben öyle yapıyorum, yapmaya çalışıyorum en azından" ifadelerini kullandı.

Şişli de sokak ortasında taciz! Sapık, ekmek yaparken yakalandı 5

'ARTIK RAHATLIKLA HAYATIMA DEVAM EDEBİLİRİM'

Aysel H., "Herkese de desteği ve ilgisi için çok teşekkür ederim. Çok fazla mesaj ve telefon aldım ve bugün hiç kimseye dönüş yapamadım. Gerçekten yoğun ve yorucu bir gündü. Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim. Bundan sonra adli süreç elbette ki devam edecek. Süreçten ara ara bilgi edindiğim zaman yine bilgilendiririm sizi. Tekrar herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Şişli de sokak ortasında taciz! Sapık, ekmek yaparken yakalandı 6

Şişli de sokak ortasında taciz! Sapık, ekmek yaparken yakalandı 7

Şişli de sokak ortasında taciz! Sapık, ekmek yaparken yakalandı 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli cinsel taciz
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