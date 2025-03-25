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Şişli'deki kent lokantalarının kapatıldığı iddiası yalanlandı... Kayyum atanmıştı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.03.2025 14:30
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Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kent lokantalarını kapatma kararı aldığı iddia edilmişti. İletişim Başkanlığı, söz konusu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada "Böyle bir karar alınması söz konusu değildir" denildi.

Şişli'deki kent lokantalarının kapatıldığı iddiası yalanlandı... Kayyum atanmıştı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklanan Şişli Belediyesi'ne Resul Emrah Şahan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı. Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı iddiası yalanlandı.

'KENT LOKANTASI KAPATILDI' İDDİASINA YALANLAMA

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle;

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir.

Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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ŞİŞLİ'DE 3 KENT LOKANTASI BULUNUYOR

Dört öğün yemeğin 40 TL olduğu Şişli'deki kent lokantalarının ilki Gezici Kent Lokantası olarak hizmet girmiş, ikincisi Mahmut Şevket Paşa mahallesinde açılmıştı. 3.sü ise İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunmakta.

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı Şişli Belediyesi kayyum
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