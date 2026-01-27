Şişli'deki kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler! Katlederken arkadaşı telefonda dinlemiş: "Kafasına vurmamla düştü"

Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova İstanbul Şişli'de canice katledilmiş. Çöpte başsız kadın cesedi bulunması infiale yol açarken, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan katil zanlısı ve arkadaşı ile kadının tanıdığı olan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Katil zanlısı D.A.U.T.'nin ortaya çıkan ifadesi ise kan dondurdu. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre katil zanlısı kadını öldürdüğü anları anlattı.

Durdona Kakımova'nın sevgilisi olduğunu söyleyen katil zanlısı, "Kendisiyle 1 yıldır ilişkimiz bulunmaktadır. Tiktok'ta canlı yayında tanıştık, bu yayında 5,6 arkadaş Whatsapp'ta grup kurarak konuşmaya başladık. Bu grupta ben ve Durdona da vardı. 2025 senesinin ocak ayı ya da şubat ayının ilk haftalarında görüştük. Bu tarihten itibaren kendisiyle ilişkimiz başladı" dedi.

"EVE ÇAĞIRMAKTAKİ AMACIM ÖLDÜRMEKTİ"

Katil zanlısı ifadesinin devamında ise şunları söyledi:



"Benim Durdona'yı eve çağırmaktaki kastım öldürmekti. Öldüreceğimden Gofurjon'un da haberi vardı. Eve gelir gelmez öldüreceğime yönelik plan yapmıştım. Bu plandan Gofurjon'un da haberi vardı. Durdona'yı beni aldattığı için öldürdüm. Kendisi beni başka erkeklerle aldattı. Kendisi yüzünden ailem dağıldı. Memleketimde adım çıktı. Eşime de rezil oldum. Durdona ile imam nikahlıydık.

"KAPIYI AÇAR AÇMAZ KAFASINA ÜTÜYLE VURDUM"

Evin önündeyken Gofurjan beni telefonla arayarak, "Ben çocuğu gezdireyim, siz işinizi görün, Durdona binanın kapı girişinden girdi" diye bana söyledi. Daha sonra Durdona kendi üzerinde olan yedek anahtar ile açıp eve girdi. Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü.

"BIÇKLA SIRT KISMINA 4 DEFA VURDUM"

Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu esnada evde sadece ikimiz vardık. Ütüyle vurduktan sonra Durdona'dan bağırma sesi çıkmıştı, daha sonra sırtına vurduğum bıçak darbelerinde kendisinden herhangi bir ses çıkmadı. Aldığı bıçak darbeleriyle sağ tarafına yere düştü. Durdona'yı kaldırıp banyoya taşıdım.

ÖLDÜRDÜĞÜ SIRADA ARKADAŞI TELEFONDAN DİNLİYORMUŞ

Ben Durdona kapıdan içeri girer girmez zaten telefonla Gofurjon ile konuşuyordum. Durdona'nın kafasına ütüyle vurduğum ve sırtına bıçak ile vurduğum zamanda telefon zaten açıktı ve bu sesleri Gofurjon duyuyordu.

"BİLEZİĞİ, KOLYEYİ VE KÜPELERİ CEBİNE KOYDU"

Kendisine Durdona'yı öldürdüm, çocuğu acil bir şekilde gönder diye söyledim. Bu söylememden 15, 20 dakika kadar sonra Gofurjon eve yalnız başına geldi. Gofurjon eve geldikten sonra Durdona'yı banyodan birlikte çıkarıp Gofurjon'un odasına taşıdık. Gofurjon taşırken iki ayağından tutuyordu, ben de baş ve sırt kısmından tutuyordum. Durdona'yı burada yüzüstü vaziyette yere bıraktık. Yerde halı yoktu, yere poşet sererek Durdona' yı üzerine bıraktık. Su içmek için odadan ayrıldım, odaya döndüğümde Gofurjon, Durdona'nın kolundaki 2 bileziği, boynundaki kolyeyi ve kulağındaki küpeleri çıkartmış. Bu malzemeleri Gofurjon satmak için cebine koydu"