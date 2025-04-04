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Şişli Kent Lokantası neden kapalı? "Gerçek şu" diyerek açıkladı

Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması sonrasında Şişli Kent Lokantası'nın kapandığı görülmüştü. Belediye yapılan açıklamada kent lokantasının kapatılmadığını ifade etmişti. Açıklamaya rağmen kent lokantasının faaliyetlerine devam etmediği sosyal medyaya yansımıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'den açıklama geldi.

Şişli Kent Lokantası neden kapalı? "Gerçek şu" diyerek açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şişli’de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izliyoruz. Şişli’de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur: 19 Mart’ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır" dedi.

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"YENİDEN HİZMETE AÇILACAK"

Şişli Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasını da paylaşan Demir, "Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğraması arzu etmeyiz. Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacaktır. Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Demir Şişli Kent Lokantası
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