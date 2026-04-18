Şişli’de korkutan baca yangını

Şişli’de 5 katlı binanın girişinde bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Şişli’de korkutan baca yangını

Şişli’de 5 katlı binanın girişinde bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina sakinleri kendini dışarıya attı. Bir kişi dumandan etkilenirken, çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Dr. İsmet Öztürk Sokak’ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan ve bir iş yerine ait olduğu öğrenilen bacada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hazırlıksız yakalanan bina sakinlerinden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Bina sakinlerinden bir kadının dumandan etkilendiği görüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını da tamamlayan ekipler olay yerinden ayrıldı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Şişli’de korkutan baca yangını 1

Şişli’de korkutan baca yangını 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TVYD'den ortak bildiri: Hedef olarak televizyon kanallarının gösterilmesi yanlış bir bakış açısıdırTVYD'den ortak bildiri: Hedef olarak televizyon kanallarının gösterilmesi yanlış bir bakış açısıdır
Samsun’da araç sayısı bir yılda 39 bin arttı: Trafikteki büyüme dikkat çekiyorSamsun’da araç sayısı bir yılda 39 bin arttı: Trafikteki büyüme dikkat çekiyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

