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Sivas Numune Hastanesi’nde karekodlu bildirim dönemi başladı

Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen "Hastanem Temiz" uygulaması, Sivas Numune Hastanesi’nde kullanılmaya başladı.

Sivas Numune Hastanesi’nde karekodlu bildirim dönemi başladı

Hasta ve hasta yakınlarının temizlik hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerini ve teknik aksaklık bildirimlerini kolayca iletebildiği uygulama için hastanede yoğun kullanılan 63 noktaya karekod yerleştirildi. İhtiyaç doğrultusunda bu noktaların sayısı artırılabilecek.

SİVAS NUMUNE HASTANESİ’NDE YENİ DÖNEM

Vatandaşlar bulundukları alandaki karekodu cep telefonlarının kamerasıyla okutarak sisteme erişebiliyor. İlgili konu başlıklarını seçerek temizlik ve teknik hizmetlere yönelik talep, görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetlerini paylaşabiliyor. Her bildirimde en fazla üç konu başlığı seçilebiliyor.

Oluşturulan bildirimler, ilgili birim sorumlusuna SMS yoluyla ulaştırılıyor. Sorumlu personel, sistem üzerinden bildirimi "İşleme alındı" olarak işaretleyerek çözüm sürecini başlatıyor. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından bildirim "Tamamlandı" seçeneğiyle kapatılıyor. Böylece bildirimlerin işleme alınma ve tamamlanma süreleri yönetim tarafından takip edilerek raporlanabiliyor.
Sivas Numune Hastanesi’nde karekodlu bildirim dönemi başladı 1

KAREKODLU BİLDİRİM

Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, uygulamaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastanemizde hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalardan biri de ‘Hastanem Temiz’ uygulamasıdır. Uygulama sayesinde vatandaşlarımız, hastanemizin çeşitli alanlarına yerleştirilen karekodları telefonlarıyla okutarak bulundukları alandaki temizlik veya teknik hizmetlerle ilgili aksaklıkları anlık olarak bildirebilmektedir. Böylece bildirimlerin ilgili birimlere hızlı bir şekilde iletilmesi ve aksaklıkların kısa sürede giderilmesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas hastane
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