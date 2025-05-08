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Sivas’ta doğalgaz boru hattında yangın

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası civarından geçen Ordu-Giresun doğalgaz iletim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.05 sıralarında Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası yakınlarından geçen ve Ordu-Giresun arasında doğalgaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Sivas’ta doğalgaz boru hattında yangın
Çiğdem Sevinç

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası civarından geçen Ordu-Giresun doğalgaz iletim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.05 sıralarında Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ağcabel Yaylası yakınlarından geçen ve Ordu-Giresun arasında doğalgaz arzını sağlayan boru hattına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yaklaşık 2 metrekarelik bir alanda etkili olan yangın, BOTAŞ, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BOTAŞ yetkililerinin boru hattı içindeki gazın tükenmesiyle birlikte onarım çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Yangında gaz kaçağının düşük ölçekli olması nedeniyle bölge illerinde gaz arzında herhangi bir kesinti öngörülmediği belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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