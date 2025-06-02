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Sivas'ta kahreden kaza! Dünden beri ikisinden de haber alınamıyordu: Yaşlı çiftin cesetleri traktörün altında bulundu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde dünden buyana haber alınamayan Yılmaz çiftinin çocuklarının arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istendi. Yapılan arama çalışmalarında çiftin cansız bedenine köy kırsalında ulaşıldı.

Sivas'ta kahreden kaza! Dünden beri ikisinden de haber alınamıyordu: Yaşlı çiftin cesetleri traktörün altında bulundu
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Suşehri ilçesi Erence köyünde yaşandı. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde odun toplamak için evlerinden ayrılan Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz’dan(79) haber alınamadı. Çocuklarının arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istendi. Yapılan arama çalışmalarında çift köy kırsalında ölü olarak bulundu. Çiftin cesetleri devrilen traktörün altından çıktı. Yılmaz çiftinin odun topladıktan sonra köye dönerken kaza geçirdikleri düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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