Sivas’ta kayıp 80 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Sivas’ta kayıp olan 80 yaşındaki adam, demir yolu yakınında ölü bulundu.

Sivas’ta kayıp 80 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Medet Uzun’u arama çalışmaları sürerken, Sivas-Kayseri karayolu İmaret köyünde demir yolu yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaş ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Uzun’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Uzun’un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA

