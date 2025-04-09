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Sivas'ta kermeste kek ve kurabiye yiyen 13 öğrenci zehirlendi

Sivas'ta ortaokulda düzenlenen kermesten aldıkları kek ve kurabiyelerden yiyen 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kermeste kek ve kurabiye yiyen 13 öğrenci zehirlendi
Mustafa Fidan

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kümbet Mahallesi 3'üncü Sokak'taki Gazipaşa Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda 5'inci sınıf öğrencileri, evlerden getirilen yiyeceklerle düzenlenen kermeste, kek ve kurabiyeden yedi. Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülünce, öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula sağlık görevlileri sevk edildi.

Rahatsızlanan 13 öğrenci tedbir amaçlı ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Sivas
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