Sivas'ta kermeste kek ve kurabiye yiyen 13 öğrenci zehirlendi

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kümbet Mahallesi 3'üncü Sokak'taki Gazipaşa Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda 5'inci sınıf öğrencileri, evlerden getirilen yiyeceklerle düzenlenen kermeste, kek ve kurabiyeden yedi. Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülünce, öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula sağlık görevlileri sevk edildi.

Rahatsızlanan 13 öğrenci tedbir amaçlı ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)