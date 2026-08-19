Sivas'ta KKKA'ya çözüm bulunamıyor! Ölü sayısı 13'e yükseldi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde çiftçilikle uğraşan, evli ve iki çocuk babası Aziz Kaya’nın (32) vücuduna yaklaşık 20 gün önce kene tutundu. Kene temasından bir süre sonra fenalaşan Kaya'nın durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları harekete geçti.

YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Yüksek ateş, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Aziz Kaya, KKKA şüphesiyle anestezi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde günlerdir yaşam mücadelesi veren genç çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaya’nın cansız bedeni, hastane morgunda tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Belcik köyüne götürüldü.

CAN KAYBI 13'E ÇIKTI

Sivas ve çevre illerden (özellikle Tokat'tan) sevk edilen vakalarla birlikte, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu yıl KKKA hastalığı sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Uzmanlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riskine karşı vatandaşların kene teması konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır