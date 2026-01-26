HABER

Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi iddiası! DMM'den açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi (DMM), ‘Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı’ iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi iddiası! DMM'den açıklama

DMM, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, ‘Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı’ iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

"KASITLI OLARAK TEKRAR DOLAŞIMA SOKULDU"

Açıklamada, “Söz konusu görüntüler güncel değildir. 2024 yılına ait olup, bağlamından koparılarak kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldıKaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

