Sivas'ta minibüs devrildi: 4 kişi yaralandı

Y.Ş. yönetimindeki minibüs, Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde aydınlatma direği ve ağaca çarpıp, istinat duvarını aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten Paşabahçe Mesire Alanı girişine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste sıkışan Y.Ş. (15), Ö.B. (16), F.K. ve M.K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ö.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)
