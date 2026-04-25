HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sivas’ta müstakil ev çöktü, ev tahliye edildi

Sivas’ta iki katlı evin bodrum katında meydana gelen kısmi çökme paniğe neden oldu. Binada yalnız yaşayan 66 yaşındaki yaşlı adam kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yapı kontrollü yıkım için tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi 2’nci Sokak üzerinde bulunan ve S.Y.’ye (66) ait iki katlı evde yaşandı. binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

MÜSTAKİL EV ÇÖKTÜ

Çökmenin etkisiyle üst katta da hasar oluşurken, bina yan yattı. Olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen S.Y., kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri de hasar gören binada inceleme başlattı. Çevresinde başka yapıların da bulunduğu binanın, olası risklere karşı kontrollü şekilde yıkılacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sivas müstakil ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.