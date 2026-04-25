Sivas’ta müstakil ev çöktü, ev tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi 2’nci Sokak üzerinde bulunan ve S.Y.’ye (66) ait iki katlı evde yaşandı. binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

MÜSTAKİL EV ÇÖKTÜ

Çökmenin etkisiyle üst katta da hasar oluşurken, bina yan yattı. Olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen S.Y., kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri de hasar gören binada inceleme başlattı. Çevresinde başka yapıların da bulunduğu binanın, olası risklere karşı kontrollü şekilde yıkılacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır