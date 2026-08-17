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Sivas’ta müstakil ev yangında küle döndü

Sivas’ta müstakil bir evde çıkan yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Sivas’ta müstakil ev yangında küle döndü

Edinilen bilgilere göre, yangın Soğuk Çermik mevkiinde bulunan M.A.A.’ ya ait müstakil bir evde çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Alevlerin sardığı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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