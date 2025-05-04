Sivas'ta sağanak ve dolu sele neden oldu

Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Yanalak köyünde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış yerini daha sonra doluya bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran dolu köyde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası köyden geçen dere taştı. Köy merkezi ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyleyen köy muhtarı Kazım Demirel, köy içindeki derede ıslah çalışması yapılması gerektiğini ifade etti.

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI

Bu arada Sivas Valiliği kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirilmelere ve meteoroloji radarlarından alınan verilere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır