Sivas’ta sis zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Gemerek ilçesi Etlik Kavşağı’nda meydana geldi. M.S. idaresindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Y. idaresindeki tıra çarptı. Bu sırada A.A. idaresindeki yolcu otobüsü de kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Y.P. yönetimindeki otomobilin de yolcu otobüsüne arkadan çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada Y.P., A.P., A.A., M.E., S.E., Z.E. ve N.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır