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Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi memleketleri Şanlıurfa'da defnedildi.

Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verildi

Dün yaşanan kazada hayatını kaybeden Zeliha, Abdullah ve Hatice Yılmaz ile İbrahim Erol'un cenazesi, Harran ilçesine bağlı Süleyman Demirel Mahallesi'ne getirildi.

Şeyh Hayati Harrani Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, ölenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran Kaymakamı Harun Reşit Han, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, dün fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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